Вице-премьер Виталий Мутко после решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом дисквалифицировать четырех российских скелетонистов, анонсировал новые отстранения. По его словам, сценарий написан заранее, а доказательств вины россиян нет.

Новость была оставлена 22 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.