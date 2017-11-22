Компания Asus завершила разработку своего первого мобильного компьютера на базе процессора ARM с предустановленной ОС Windows 10 от Microsoft. В настоящее время ноутбук находится в стадии тестирования, и его параметры успешно утекли во всемирную паутину.

Свой новый мобильный ПК компания Asus построила на топовом процессоре Qualcomm 835, что было вполне ожидаемо – это пока единственный чип, официально поддерживаемый Microsoft, плюс пока что он самый мощный в ARM-сегменте. Ноутбук от Asus располагает 4 Гб оперативной памяти, а его экран получит диагональ 12,5 или 13,3 дюйма на выбор. В тесте Geekbench ноутбук заработал 3710 баллов в многоядерном режиме, и это сравнительно немного, поскольку тот же Huawei MateBook X на процессоре Core i5-7200U от Intel выдает порядка 7300 баллов.

Из этого следует, что все ARM-ноутбуки на Qualcomm 835 войдут в средний или базовый сегмент, плюс далеко не факт, что на них установят полноценную «Десятку»: вполне возможно наличие обрезанной версии Windows 10 S с минимальным функционалом. Добавим, что над таким же мобильным ПК со схожими габаритами работает компания HP, но только ее творение получит сразу 8 Гб оперативной памяти. Показ ноутбуков состоится на CES 2018 в январе или MWC 2018 в феврале будущего года.