Прошли те времена, когда видеокамеры носили на плече, а в качестве носителя для них использовались видеокассеты различных форматов. Сейчас эра компактных камер, умещающихся на ладони и способных записывать видео в высоком разрешении, и интернет-магазин Cafago предлагает три новых модели по очень низким ценам.

Первая в списке – экшен-камера Andoer Q3H-R стоимостью $47 с купоном «RU4621» рассчитана на запись контента в формате 4К на скорости 30 к/с, а ее корпус способен выдержать падение с большой высоты. Новинкой можно управлять по Wi-Fi, и у нее есть большой 2-дюймовый экран, возможность делать 16-мегапиксельные снимки и батарея с зарядом на 90 минут записи.

Камера SQ8 DV – это еще более компактное решение с поддержкой роликов Full HD. Размеры новинки равны 23х23х20 миллиметров, и стоит она $12,29 по промо-коду «RU4483». Этот и два других купона действительны до 20 декабря включительно. Камера несет в себе батарею на 100 минут записи, слот под карты microSD и порт miniUSB для зарядки и синхронизации с ПК.

Третья камера под названием X6 напоминает миниатюрный фотоаппарат и стоит ровно $10 с купоном «UU2299». Модель характеризуется зарядом на 180 минут записи видео в разрешении до 1280х800 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду. В качестве носителя используются карты microSD до 32 Гб.