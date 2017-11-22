В Сеть утекли подробности о новом смартфоне Xiaomi Mi 7 – флагмане от народного китайского бренда, который будет представлен в первом квартале наступающего года. Это вполне логично, поскольку текущий Mi 6 с гигантскими рамками крошечного 5,15-дюймового экрана уже морально устарел, хотя он вышел лишь полгода назад.

Новый экран – это первое, что получит Xiaomi Mi 7, и нас ждет OLED-панель без рамок и с разрешением Quad HD или Full HD+ при диагонали 6.1 дюйма. Заявка неплохая, тем более что производство дисплеев будет вверено корейской Samsung, так что качество будет всяко выше по сравнению с экранами в Google Pixel 2 XL за авторством LG. Также в Xiaomi Mi 7 ожидается 6 Гб оперативной памяти вместе с накопителем на 128 Гб, а штатный аккумулятор получит емкость 3350 мАч и быструю зарядку.

Тыльную сторону корпуса смартфона оснастят двойной камерой 16+16 Мп, а под фронталку вполне могут сделать вырез в экране в стиле Essential Phone. Разумеется, основу аппарата составит смартфон Qualcomm 845, анонс которого ожидается в декабре текущего года. После релиза новый Xiaomi Mi 7 будет стоить порядка 25000-28000 рублей в минимальной комплектации.