Восьмилетний ученик второго класса Артур на протяжении полутора лет терроризирует учеников и учителей школы №247 Деснянского района в Киеве.Читай также: В Харьковской области на глазах у детей подрался военком и директор музшколы — СМИ В среду, 22 ноября, родители учеников 2-Б класса в качестве.подробнее

Новость была оставлена 23 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.