Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию
Категория: Спорт | 23 ноября 2017 09:00

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с командой «Оттава Сенаторс». 32-летний москвич реализовал выход один на один на 20-й минуте. Он прервал шестиматчевую безголевую серию.

Новость была оставлена 23 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).