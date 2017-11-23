Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с командой «Оттава Сенаторс». 32-летний москвич реализовал выход один на один на 20-й минуте. Он прервал шестиматчевую безголевую серию.

Новость была оставлена 23 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.