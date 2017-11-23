В четверг, 23 ноября, в Киеве на улице Институтской умер человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.Читай также: В Киеве в канализации нашли труп подростка Он также опубликовал фото с места происшествия. Обстоятельства происшествия пока не.подробнее

Новость была оставлена 23 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.