99% электронных книг крайне чувствительны к внешним воздействиям: у них легко трескается экран, а электронику в два счета можно залить водой. Но есть и оставшийся 1% книжек, к которым относится и новый ридер Onyx Boox Robinson Crusoe 2, лишенный перечисленных недостатков.

Книга Onyx Boox Robinson Crusoe 2 характеризуется в первую очередь защитным стеклом Asahi на передней панели, а также металлическим корпусом, что уже является надежной защитой от падений. В дополнение к этому ридер не боится воды, как и первое поколение модели, так что его можно смело брать с собой на пляж, в Лондон, Санкт-Петербург и другие города, известные своим влажным и дождливым климатом.

Книжка Onyx Boox Robinson Crusoe 2 оснащена модулем Bluetooth, технологией Snow Field для лучшего восприятия текста с экрана, плюс производитель добавил кнопку «Назад» и изменил расположение кнопок листания. В список характеристик модели вошли экран Е Ink Carta Plus с диагональю 6 дюймов, разрешением 1072х1448 пикселей и контрастностью 14:1, а также подсветка Moon Light с регулировкой яркости и 8 Гб памяти под книги и документы. В наличии у Onyx Boox Robinson Crusoe 2 есть 512 Мб оперативной памяти, некий 2-ядерный процессор с частотой 1 ГГц и батарея емкостью 3000 мАч. Цена вопроса – 12500 рублей.