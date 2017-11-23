Интернет-магазин TomTop объявил о масштабных скидках на смартфоны марки LEAGOO в честь легендарной Черной Пятницы. Цены снижены на модели S8 и KIICAA MIX – безрамочные моноблоки 2017 модельного года.

Всем желающим принять участие в распродаже TomTop и LEAGOO нужно пройти по этой ссылке, но без промедлений, поскольку скидки большие, а количество смартфонов сильно ограничено.

Модель LEAGOO S8 выполнена в стиле Samsung S8, и ее стоимость снижена сразу на $90 или приблизительно на 5300 рублей с учетом текущего курса валют, то есть при стоимости $170 вы сможете забрать этот смартфон всего за $80. За эти деньги вы получите гаджет с экраном HD+ от Sharp на 5,72 дюйма по диагонали, фотокамеры 13+2 Мп сзади и 8+2 Мп спереди, батарею ЛП емкостью 2940 мАч с быстрой зарядкой, а также сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, процессор MediaTek MT6750T, 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти.

Экран смартфона LEAGOO KIICAA MIX лишен трех рамок – на нижней расположены фронтальная камера и сканер отпечатков пальцев, как у Xiaomi Mi Mix первого поколения. В рознице этот аппарат стоит $140, а в Черную пятницу цена его упадет на $60 и составит те же $80. В данной модели установлен экран производства Sharp с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD, а емкость АКБ от LG повышена до 3000 мАч. В комплектацию смартфона входят фотокамеры 13 Мп спереди и 13+2 Мп сзади, 3 Гб RAM, 32 Гб ROM, CPU MediaTek MT6750 и ОС Android 7 Nougat.