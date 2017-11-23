Пару дней назад известный технологер Wylsacom обозревал смартфон LG V30+, новый корейский флагман, пока недоступный в нашей стране и купленный непосредственно в Южной Корее. Сегодня ситуация изменилась: российский офис LG назвал стоимость аппарата для местного рынка, и на фоне Apple iPhone X за 92 000 рублей она кажется более чем интересной.

За новый флагманский LG V30+ в нашей стране попросят ровно 60 000 рублей, и в стоимость войдет безрамочный экран с диагональю 6 дюймов, матрицей OLED и очень высоким разрешением Quad HD+ или 1440х2880 пикселей. Моноброви, как у Айфона, нет, но зато есть HDR10 и поддержка Google DayDream, а заодно и отличная фотокамера на 16+13 Мп с апертурой f/1.6. Фронталка, правда, совсем унылая – всего 5 Мп, такая же, как в Xiaomi Redmi Note 4 за 10 000 рублей.

Передняя панель LG V30+ закрыта усиленным стеклом Gorilla Glass 5, а внутри корпуса скрыты 128 Гб ROM и 6 Гб RAM, плюс есть слот microSD еще на 2 терабайта и батарейка на 3300 мАч с быстрой зарядкой по USB-C. Смартфон LG V30+ защищен от воды, пыли, падений и криворуких владельцев по стандартам IP68 и MIL STD 819, и в его стоимость вошли ОС Android 7.1.2 с оболочкой UX 6.0+, модуль NFC и два слота под SIM-карты.