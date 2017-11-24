Категория: Столица | 24 ноября 2017 01:00
Суд в Киеве приговорил к восьми годам лишения свободы 32-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил детей-пешеходов на обочине на столичном дачном массиве Осокорки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
«Водитель признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и осужден.подробнее
Новость была оставлена 24 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.