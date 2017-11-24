Суд в Киеве приговорил к восьми годам лишения свободы 32-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил детей-пешеходов на обочине на столичном дачном массиве Осокорки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Водитель признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и осужден.подробнее