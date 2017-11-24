Московский «Локомотив» обыграл «Копенгаген» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в четверг, 23 ноября, в Москве и завершилась со счетом 2:1. Дубль оформил игрок железнодорожников Джефферсон Фарфан, забив на 17-й и 31-й минутах матча. У гостей отличился полузащитник Беньямин Вербич.

Новость была оставлена 24 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.