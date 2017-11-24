Власти Чечни пообещали обеспечить безопасность на ЧМ в России
Категория: Спорт | 24 ноября 2017 01:00

Заместитель министра спорта Чеченской Республики Муслим Даудов заявил, что безопасность в Грозном во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет организована на самом высоком уровне. Политик отметил, что высокая организация будет касаться как приема команды, так и размещения и безопасности.

Новость была оставлена 24 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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