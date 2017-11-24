Черная пятница – это всемирно известный день скидок, когда можно купить что-то действительно нужное и желанное по очень низким ценам. Интернет-магазин LightInTheBox рад предоставить своим покупателям такую возможность, и он дарит скидки на множество ноутбуков, смартфонов и ТВ-приставок. Отдельным пунктом отметим приятные бонусы для всех покупателей в LightInTheBox: при заказе от $59 скидка составит $3, а если сумма заказа вырастет до $89, то можно будет сэкономить $5. Есть и другие скидки: $10, $15, $20 и $50 при заказе на сумму $189, $289, $389 и $999 соответственно.

В распродаже участвует масса смартфонов, в том числе и настоящие бестселлеры Xiaomi Mi A1 и Redmi 4X. Модель Mi A1 на время акции подешевела до рекордных $197 за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM, и это первый смартфон Xiaomi на базе чистой версии ОС Android в рамках программы Android One. Аппарат укомплектован прочным металлическим корпусом, сдвоенной камерой, ярким Full HD-экраном с диагональю 5,5 дюйма и батареей емкостью 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки по USB-C.

Xiaomi Redmi 4X – это самый востребованный смартфон из бюджетного сегмента, поскольку за его стоимость покупатель получает массу того, что есть лишь в более дорогих моделях В LightInTheBox глобальная версия смартфона с 3 Гб RAM и 32 Гб ROM стоит всего $111, и в эту стоимость уже входит батарея емкостью 4100 мАч, что дает исключительную автономность – заряжать аппарат потребуется всего лишь раз в несколько дней.

Также LightInTheBox предлагает не тратиться на покупку смарт-телевизора путем приобретения ТВ-приставки Mecool M8s pro L на базе ОС Android 7 и 8-ядерного процессора от Amlogic. Новинка стоит всего $51, но при этом умеет работать с потоковым видео в формате 4К и воспроизводить контент с внешних носителей. У Mecool M8s pro L есть 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти. Купон на скидку: «LITBM8S».

В дополнение ко всему этому в LightInTheBox снижена стоимость недавно выпущенного ноутбука Jumper Ezbook 3 pro: основанный на базе платформы Intel Apollo Lake и работающий на CPU Intel Celeron N3450, он стоит всего лишь $199. При этом у него есть сразу 6 Гб RAM, накопитель на 64 гигабайта, а его экран получил диагональ 13,3 дюйма с разрешением Full HD.