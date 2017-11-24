В пятницу, 24 ноября, в Киеве на Русановском мосту обнаружили повешенного мужчину. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на фотокорреспондента Евгения Котенко.Читай также: В Киеве девушка выбросилась из окна из-за неразделенной любви Отмечается, что после того, как мужчину сняли с петли, он еще.подробнее

Новость была оставлена 24 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.