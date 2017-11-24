Российский бобслеист Александр Зубков лишен двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года за нарушение антидопинговых правил. В активе россиян осталось 9 золотых медалей. После этого сборная России опустилась на третье место в общекомандном зачете. Первыми стали норвежцы (11 золотых), вторыми — канадцы (10).

Новость была оставлена 24 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.