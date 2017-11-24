Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство желают опустить Россию в общекомандном зачете Олимпийских игр в Сочи и устранить конкурентов перед стартом Олимпиады-2018. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Он отметил, что в проведении ОИ без России нет смысла.

Новость была оставлена 24 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.