Компания MGCool в ближайшие дни проведет анонс своей новой экшен-камеры Explorer 3 для записи интересных моментов в экстремальных условиях. По информации от инсайдеров, новинка обучена множеству трюков, в том числе и записи видео с частотой 120 кадров в секунду, правда, при разрешении HD.

Full HD и 4К для новой MGCool Explorer 3 тоже вполне доступны, однако в этом случае скорость снизится до 60 и 30 кадров в секунду соответственно. Внутри камеры стоит некий сенсор производства японской Panasonic, дополненный оптикой со 170-градусными углами обзора, так что получится неплохой видеорегистратор. В наличии электронная стабилизация изображения и батарейка на 2 часа автономной работы при разрешении Full HD или 1920х1080 пикселей.

Как сообщается, камера MGCool Explorer 3 способна выдержать падение с достаточно большой высоты, а если нарядить ее в специальный герметичный бокс из комплекта поставки, то с ее помощью можно будет снимать подводное видео на глубине до 30 метров. MGCool Explorer 3 получила поддержку кодека Н.264+, модуль Wi-Fi, встроенный экран и слот под карты microSD. Дата анонса новинки и стоимость не сообщаются.