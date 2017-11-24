Как выглядит смартфон Apple iPhone X за 92 000 рублей, знают все, потому как он каждый день мелькает в новостных лентах и на Ютубе. А как выглядит китайский смартфон Oppo R13, пока еще не доехавший до нашей страны, но уже найденный в Китае? Да ровно точно так же: Oppo попросту скопировала дизайн Айфона подчистую, вплоть до расположения основной камеры, которое много кому не по нраву.

Судя по фото, спереди Oppo R13 тоже является полноценным клоном десятого Айфона, и даже вырез в верхней части экрана имеется, хотя едва ли там кроется аналог Face ID. С другой стороны, Oppo R13 наверняка найдет своего покупателя, поскольку дизайн нового Айфона имеет как минимум одно достоинство – он новый и еще не затертый, поэтому он выделяется на фоне многочисленных копий iPhone 6, с которого, кстати, были срисованы и Семерки, и Восьмерки.

Официально Oppo R13 пока не был представлен, но, вероятно, все случится в ближайшем будущем. Заметим, что Oppo решилась вернуться на мобильный рынок России после фиаско в 2013 году по причине завышенных цен на свои смартфоны. Не исключено, что R13 доберется до России, где точно будет пользоваться спросом ввиду своей схожести с iPhone X, который здесь, еще раз напомним, стоит 92 000 рублей.