Смартфон Oppo R13 легко спутать с iPhone X
Категория: Техника | 24 ноября 2017 21:00

Как выглядит смартфон Apple iPhone X за 92 000 рублей, знают все, потому как он каждый день мелькает в новостных лентах и на Ютубе. А как выглядит китайский смартфон Oppo R13, пока еще не доехавший до нашей страны, но уже найденный в Китае? Да ровно точно так же: Oppo попросту скопировала дизайн Айфона подчистую, вплоть до расположения основной камеры, которое много кому не по нраву.

Oppo R13

Судя по фото, спереди Oppo R13 тоже является полноценным клоном десятого Айфона, и даже вырез в верхней части экрана имеется, хотя едва ли там кроется аналог Face ID. С другой стороны, Oppo R13 наверняка найдет своего покупателя, поскольку дизайн нового Айфона имеет как минимум одно достоинство – он новый и еще не затертый, поэтому он выделяется на фоне многочисленных копий iPhone 6, с которого, кстати, были срисованы и Семерки, и Восьмерки.

Официально Oppo R13 пока не был представлен, но, вероятно, все случится в ближайшем будущем. Заметим, что Oppo решилась вернуться на мобильный рынок России после фиаско в 2013 году по причине завышенных цен на свои смартфоны. Не исключено, что R13 доберется до России, где точно будет пользоваться спросом ввиду своей схожести с iPhone X, который здесь, еще раз напомним, стоит 92 000 рублей.

Новость была оставлена 24 ноября 2017 21:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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