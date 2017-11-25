В Киеве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании всего киевского метрополитена. Об этом в пятницу, 24 ноября сообщили в полиции. «Информация о минировании столичной подземки поступила в дежурную часть Печерского управления полиции в 18:10», — сообщает отдел коммуникации.подробнее

Новость была оставлена 25 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.