Игроки мадридского «Реала» погоняли нападающего Криштиану Роналду во время тренировочного упражнения, чем португалец оказался недоволен. Роналду стоял в центре круга и пытался отобрать мяч. Несколько раз форварду не удалось этого сделать, и тогда он начал выражать свое недовольство.

Новость была оставлена 25 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.