Российский игрок в Dota 2 Иван Скороход по ошибке пожелал вражды между Россией и Украиной. Команда Ultima_Thule, за которую выступает Скороход, обыграла Team Ukrain. После поединка киберспортсмен оставил сообщение в своем микроблоге: «GG Team! Пускай мир будет везде, кроме наших стран».

Новость была оставлена 25 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.