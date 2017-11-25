В пятницу, 24 ноября, в полицию пришло сообщение о том, что 32-летняя женщина ударила сожителя ножом. Правоохранители выехали на место преступления, пишет пресс-служба.Читай также: В центре Киева подрезали мужчину Полицейские выяснили, что 39-летний мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь..подробнее

Новость была оставлена 25 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.