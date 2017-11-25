Компания Xiaomi работает одновременно над 100500 смартфонами, и в ее модельном ряду может запутаться даже самый ярый приверженец марки. Сегодня в сеть были выложены рендеры ее нового пока еще не анонсированного мобильника, у которого, как видно, практически не осталось рамок вокруг экрана. Увы, названия у нового смартфона пока что тоже нет, и остается гадать, что именно готовит нам Xiaomi.

По информации от инсайдеров, на изображении показан представитель бюджетной линейки Redmi, так что есть вероятность наличия на картинке долгожданного смартфона Redmi Note 5, который так и не был представлен публике. Смартфон получит экран 18:9, вероятнее всего, с диагональю 6 дюймов, а также дактилоскоп на тыльной панели и порт USB-C – Xiaomi постепенно отказывается от старого разъема microUSB. О наличии или отсутствии входа под наушники судить пока что рано.

Увы,на этом подробности о показанном смартфоне отсутствуют, но его анонс состоится точно до конца года, поскольку уже в начале 2018 все внимание будет приковано к Samsung S9 – новому флагману от корейского вендора, соревноваться с которым этот бюджетник точно не сможет. Для этого у Xiaomi есть Mi 7, тоже недавно засветившийся в интернете, и выглядит он совсем не так. Словом, ждем анонса безрамочного Redmi Note 5 до конца этого года.