Система микроблогов Твиттер, основанная в 2006 году, начала тестирование сервиса, который есть в каждой социальной сети чуть ли не с момента начала работы. Речь идет о Закладках – этот функционал будет добавлен в Твиттер в самом ближайшем будущем.

Работают закладки здесь точно так же, как и везде – пользователь сможет сохранять нужные твиты и получать к ним доступ в любое время при помощи нового пункта меню в боковом меню настроек. Закладки будут добавлены во все версии Твиттера – не только в настольную и мобильную, но также и в фирменные приложения под iOS и Android. Разработчики уже тестируют ее, но пока в закрытом режиме, и совсем скоро бета-тест войдет в открытую стадию, на которой будут привлечены пользователи из ряда стран мира.

Закладки в Твиттере нужны очень многим, и девелоперов неоднократно просили об этом, однако те смогли выделить время на написание нескольких строчек кода только сейчас. Однако есть способ сделать закладку на нужный твит и без нового сервиса – нужно поставить лайк под нужным постом и сделать его репост в собственную ленту, после чего он останется там до момента удаления. Конечно, это не очень удобно, но пока иных вариантов попросту нет. Сроки релиза полноценных закладок авторы Твиттера не сообщают.