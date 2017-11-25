Система микроблогов Твиттер, основанная в 2006 году, начала тестирование сервиса, который есть в каждой социальной сети чуть ли не с момента начала работы. Речь идет о Закладках – этот функционал будет добавлен в Твиттер в самом ближайшем будущем.
Работают закладки здесь точно так же, как и везде – пользователь сможет сохранять нужные твиты и получать к ним доступ в любое время при помощи нового пункта меню в боковом меню настроек. Закладки будут добавлены во все версии Твиттера – не только в настольную и мобильную, но также и в фирменные приложения под iOS и Android. Разработчики уже тестируют ее, но пока в закрытом режиме, и совсем скоро бета-тест войдет в открытую стадию, на которой будут привлечены пользователи из ряда стран мира.
Закладки в Твиттере нужны очень многим, и девелоперов неоднократно просили об этом, однако те смогли выделить время на написание нескольких строчек кода только сейчас. Однако есть способ сделать закладку на нужный твит и без нового сервиса – нужно поставить лайк под нужным постом и сделать его репост в собственную ленту, после чего он останется там до момента удаления. Конечно, это не очень удобно, но пока иных вариантов попросту нет. Сроки релиза полноценных закладок авторы Твиттера не сообщают.
Новость была оставлена 25 ноября 2017 21:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.