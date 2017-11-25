В Поднебесной начались продажи смартфона Oppo R11s Plus, представляющего собой старшую версию модели Oppo R11s. Моноблок исполнен в безрамочном формате, что означает наличие у него вытянутого экрана 18:9 и сканера отпечатка пальцев на тыльной панели.

Экран Oppo R11s Plus получил диагональ 6,43 дюйма при разрешении Full HD+, и на лицевой панели он занял немалые 86 процентов площади. Прямо над ним красуется селфи-камера на 20 Мп, а основной модуль здесь состоит из двух матриц на 20 и 16 мегапикселей. Фронталка здесь используется для распознавания лиц, но работает она по другим алгоритмам, нежели Apple iPhone X за 92 000 рублей.

Построен новый смартфон Oppo R11s Plus на процессоре Qualcomm 660 с восемью ядрами внутри, и к нему добавлены 6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Новинка от Oppo стоит 560 долларов США, то есть OnePlus 5 при лучшей начинке оказался заметно дешевле. В данном случае в стоимость вошли батарея на 4000 мАч, два слота под SIM-карты, microSD до 256 Гб, порт USB-C и ОС Android 7 с оболочкой Color OS 3.2. Также в наличии все стандартные модули связи, а про NFC в пресс-релизе не сказано ни слова.