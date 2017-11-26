Золотые распродажи. Состояние основателя крупнейшего сайта для онлайн покупок «Амазон» в «Черную пятницу» достигло 100 миллиардов долларов. И все из-за охватившей Штаты эпидемии покупок в день массовых распродаж. Дмитрий Анопченко подсчитал расходы американцев на вчерашний шоппинг.

Новость была оставлена 26 ноября 2017 01:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.