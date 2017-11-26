Американцы массово отказываются от шопинга в "Черную пятницу"
Категория: Экономика | 26 ноября 2017 01:00

Золотые распродажи. Состояние основателя крупнейшего сайта для онлайн покупок «Амазон» в «Черную пятницу» достигло 100 миллиардов долларов. И все из-за охватившей Штаты эпидемии покупок в день массовых распродаж. Дмитрий Анопченко подсчитал расходы американцев на вчерашний шоппинг.

Новость была оставлена 26 ноября 2017 01:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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