В Киеве вечером в субботу, 25 ноября, на остановке общественного транспорта застрелился мужчина. Об этом сообщает 112 Украина с места события. Отмечается, что инцидент произошел в Святошинском районе на остановке, которая находится на улице Гната Юры. По данным полиции, погибшему было около 60 лет. От.подробнее

Новость была оставлена 26 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.