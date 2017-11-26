Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко побрился налысо и показал татуировку на голове. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram. «Я решил сменить имидж и дать вам новый повод для разговоров и обсуждений!» — написал боец и показал наколку в виде паука в паутине.

Новость была оставлена 26 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.