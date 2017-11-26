Немецкий боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр победил россиянина Александра Устинова в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой прошел в немецком городе Оберхаузен и завершился победой Чарра по единогласному решению судей со счетом (115:111, 116:111, 115:112).

Новость была оставлена 26 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.