В воскресенье, 26 ноября, в Киеве неизвестные похитили активиста Руху Визволення, командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского с позывным Гал.Читай также: В Киеве средь бела дня похитили женщину Об этом сообщает пресс-служба Руху визволення со ссылкой на жену Виногродского.По словам женщины, на.подробнее

Новость была оставлена 26 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.