Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). ВФЛА не приняла выводы из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Также ожидается восстановление РУСАДА.

Новость была оставлена 26 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.