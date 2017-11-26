В нашей стране совсем скоро появится еще один виртуальный оператор под известным американским брендом Virgin. Тестовый запуск состоится уже буквально завтра, о чем любезно сообщили инсайдеры.

Следует напомнить, что за последний год количество виртуальных операторов значительно увеличилось – в эту сферу подались Сбербанк и Вконтакте, и даже Почта России сообщила о своем намерении предоставлять услуги сотовой связи вместо того, чтобы вовремя доставлять письма и посылки. Однако на примере Вконтакте можно увидеть, что выгодных тарифов у таких операторов по сравнению с Большой четверкой нет. Что касается Virgin, то этот оператор будет основан на железе оператора Теле2, тогда как Вконтакте по понятным причинам использует вышки МегаФона.

В коммерческую эксплуатацию Virgin войдет в первых числах декабря, а пока что оператор изучает лояльность потенциальных клиентов, хотя информация о тарифах пока не предоставляется. Также неизвестно, в каких регионах страны будут доступны услуги Virgin, и насколько качественно будет работать его сеть. Словом, на данный момент он является темной лошадкой, и пока что вероятность появления нового оператора с действительно выгодными тарифами крайне мала.