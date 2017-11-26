Компания Shuttle, известный производитель компактных компьютеров и систем barebone, анонсировала новую модель SZ270R9, созданную специально для геймеров. Это игровое решение в корпусе с очень небольшими габаритами, в котором есть подсветка с различным световыми эффектами.

Основу компьютера Shuttle SZ270R9 составляет проприетарная системная плата с чипсетом Intel Z270 Express, и, собственно, это все, что есть внутри неттопа. По факту, это barebone, который можно оснастить процессором Intel Skylake или Kaby lake в исполнении LGA 1151 и с тепловыделением до 95 ватт. Также здесь есть пара слотов SODIMM под оперативную память DDR4-2400 суммарным объемом до 64 гигабайтов.

Словом, покупая Shuttle SZ270R9, геймер получает компактный системный блок с материнской платой внутри, а все остальное ему придется покупать отдельно, включая дисковую подсистему, которая здесь может состоять из трех SSD в формате М.2 и четырех накопителей в формате 3,5 дюйма. Но для игр нужен еще один важный компонент – видеокарта, и здесь есть поддержка дискретной графики длиной до 280 миллиметров, занимающей один или два слот расширения. Стоимость Shuttle SZ270R9 не сообщается, но в нее входят две гигабитных сетевушки, блок питания на 500 ватт, шесть портов USB 3.0, четыре USB 2.0, а также HDMI и DisplayPort.