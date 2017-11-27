В Киеве на Южном мосту грузовик, который перевозил топливо, въехал в легковой Opel. Об этом сообщает Эспрессо.

Водитель и пассажир легковика погибли на месте. Один мужчина погиб на проезжей части, а тело второго обнаружили в салоне.

По словам свидетелей аварии, Opel заглох и пассажир толкал.подробнее