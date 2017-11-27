Категория: Столица | 27 ноября 2017 01:00
В Киеве на Южном мосту грузовик, который перевозил топливо, въехал в легковой Opel. Об этом сообщает Эспрессо.
Водитель и пассажир легковика погибли на месте. Один мужчина погиб на проезжей части, а тело второго обнаружили в салоне.
По словам свидетелей аварии, Opel заглох и пассажир толкал.подробнее
Новость была оставлена 27 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.