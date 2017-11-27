Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в трансфере нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Издание отмечает, что форвард подходит под тактическую схему, которую использует главный тренер команды Маурицио Сарри. Переход Смолова может обойтись в 20-25 миллионов евро.

Новость была оставлена 27 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.