Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, почему не считает возможным раскрывать зарплату, играя в России. «В России люди злые — любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжелый труд», — заявил форвард. Также он отметил, что не все футболисты осведомлены о доходах друг друга.

Новость была оставлена 27 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.