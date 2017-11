Китайская компания Gionee из третьего эшелона, о которой вообще мало кто слышал, анонсировала целый ряд новых смартфонов, один из которых носит название M7 Plus. С помощью этого аппарата она намерена сразу попасть в высшую лигу, так как это ее новый флагман за 670 долларов США.

Да, все верно, смартфон от малоизвестной фирмы стоит намного дороже в сравнении OnePlus 5T, но при этом начинка у него немного хуже. В частности, новый Gionee M7 Plus построен на процессоре Qualcomm 660, который ну никак нельзя назвать топовым. Следовательно, общая производительность мобильника окажется не столь высокой по сравнению с настоящими флагманами, и даже 6 Гб RAM и 128 Гб ROM ему не помогут. Экран смартфона представлен панелью AMOLED на 6,43 дюйма по диагонали с неизвестным разрешением, и он занимает 86 процентов площади лицевой панели, а над ним имеется фотокамера на 8 Мп.

Сзади у Gionee M7 Plus есть двойная камера с матрицами на 8 и 16 мегапикселей, и там же помещен дактилоскоп. Смартфон снаряжен батареей на 5000 мАч, что вполне себе неплохо, плюс есть два слота под SIM-карты и модуль Bluetooth 5.0, а вот порта USB-C нет – присутствует лишь старый microUSB 2.0. Высокая стоимость Gionee M7 Plus частично оправдана акцентами из 21-каратного золота, но едва ли ценители роскошных моделей смартфонов обратят свое внимание на продукцию малоизвестного бренда из КНР. Старт продаж Gionee M7 Plus назначен на 1 января нового года.