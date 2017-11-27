Компания BlackBerry известна своими замечательными бизнес-смартфонами, и самое новое ее творение – это моноблок KEYone с аппаратной клавиатурой на лицевой панели. Все те, кто мечтает купить его, могут сделать это прямо сейчас в интернет-магазине GearBest с большой скидкой и попутно оценить смартфон Umidigi S2 Pro, цена на который тоже снижена.

Смартфон BlackBerry KEYone был анонсирован ранее в этом году, и его QWERTY-клавиатура может выполнять роль тачпада, как в ноутбуке, а в Пробел встроен датчик отпечатков пальцев. Здесь установлена ОС Android 7 с фирменной оболочкой от самой BlackBerry, и экран в данном смартфоне при квадратной форме с диагональю 4,5 дюйма поддерживает разрешение 1620х1080 пикселей.

В ассортименте BlackBerry KEYone есть 4 Гб ОЗУ, флеш-память объемом 64 Гб и 8-ядерный процессор Qualcomm 625. Работает смартфон от аккумулятора емкостью 3505 мАч. Стоимость составляет $490 с купоном «BBLACG» (только 50 экземпляров).

Umidigi S2 Pro – это представитель семейства безрамочных смартфонов: его экран практически лишен рамок и имеет диагональ 6 дюймов с разрешением Full HD+. На время акции с 27 ноября по 4 декабря цена на него снижена с $340 до $300 (3000 экземпляров).

Umidigi S2 Pro наделен не только экраном без рамок, но также большой батареей на 5000 мАч, да и памятью он не обделен: 6 Гб RAM и 128 Гб ROM. Фотокамер в смартфоне три: спереди 16 Мп и сзади двойная 13+5 Мп. Присутствует поддержка сотовых сетей LTE Band 20, распространенных в России, а комплект поставки дополнен переходником для наушников с USB-C на 3,5 миллиметра и фирменной защитной пленкой на экран.

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