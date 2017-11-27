Раскрыты все детали о новом смартфоне OPPO F5 Youth по причине его официального анонса. Как видно из названия, мобильник ориентирован на молодежную аудиторию, на что также указывает и мощная селфи-камера с 16-мегапиксельным сенсором.



OPPO F5 Youth представляет собой базовую версию анонсированного несколько дней назад моноблока OPPO F5, от которого тот позаимствовал процессор MediaTek Helio P25 и экран Full HD+ с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 18:9. Памяти здесь всяко меньше – 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной, но зато есть основная камера на 13 Мп с оптикой f2,2. Тыльную сторону смартфона из Китая украшает не только камера, но и сканер отпечатков пальцев, который, как и все другие компоненты, питается от АКБ емкостью 3200 мАч с поддержкой ускоренной зарядки.

Смартфон OPPO F5 Youth весит 152 грамма при толщине менее 8 миллиметров и из коробки работает на базе ОС Android 7.1 с фирменной оболочкой Color OS 3.2. Всем, кому данный мобильник приглянулся, придется потратить на него 275 долларов США при заказе напрямую из КНР. Полноценный OPPO F5 стоит заметно дороже, но при этом у него есть 4 или 6 Гб RAM, накопитель на 64 Гб и фотокамеры с разрешением 20 Мп спереди и 16 Мп сзади.