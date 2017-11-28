Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко встретился с исполнительным директором Ассоциации городов Польши Анджеем Поравски и Генеральным директором французской ассоциации Кристофом Шаю.Кличко поблагодарил иностранных коллег за поддержку и сотрудничество и отметил, что для него как.подробнее

Новость была оставлена 28 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.