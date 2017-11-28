Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги. Встреча прошла в понедельник, 27 ноября, на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1. У красно-белых отличились Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. Гости ответили голом Доменико Кришито.

Новость была оставлена 28 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.