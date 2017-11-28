МОК лишил российских бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, а также биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи; также аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова. Причиной стали нарушения антидопинговых правил.

Новость была оставлена 28 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.