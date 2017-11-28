В Киеве на одной из АЗС из машины известной волонтерки Натальи Воронковой вытащили сумку, преградив путь автомобилем такси. Об этом Воронкова написала на своей странице в Facebook.Волонтер пишет, что ограбление произошло на заправке по улице Большая Васильковская. Читай также: В ЦАР убили шестерых.подробнее

Новость была оставлена 28 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.