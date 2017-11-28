Украинский боец смешанного стиля (ММА) Ярослав Амосов отказал Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) и подписал контракт с лигой Bellator. До заключения соглашения с Bellator Амосов выступал в российской профессиональной лиге PRIME в полусреднем весе. В активе 24-летнего уроженца Ирмени 18 побед в 18 боях.

Новость была оставлена 28 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.