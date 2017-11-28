Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков выдал за список «Дюшес», в который входили якобы употреблявшие допинг российские спортсмены, медальный план на Олимпийские игры в Сочи. Его составляли канадские специалисты, которые стали авторами программы «Завладей пьедесталом».

Новость была оставлена 28 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.