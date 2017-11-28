Социальная сеть ВКонтакте запустила новую функцию в составе модуля личных сообщений – теперь пользователи получили возможность редактировать отправленные ими посты, чего раньше они делать не могли. В дополнение к этому была добавлена функция создания ссылок для вступления в беседу: это могут делать создатели групповых чатов.

Отредактировать то или иное сообщение, отправленное через ВКонтакте, каждый может в течение 24 часов с момента, собственно, отправки, однако собеседник узнает об этом деянии, поскольку рядом с постом будет висеть надпись «ред.». Чтобы внести изменения в текст, достаточно нажать на пиктограмму с карандашом, и откроется простой и удобный визуальный редактор, словом, все упрощено донельзя. Как сообщают разработчики, новый функционал будет доступен пользователям всех версий ВКонтакте – настольной, мобильной и приложений под Android и iOS, которые совсем скоро получат соответствующий апдейт.

После того, как пользователь очистит историю общения, возможность редактирования, разумеется, пропадет. Это, наверное, самое полезное нововведение ВКонтакте за 2017 год: ранее девелоперы сократили время прослушивания музыки в фоновом режиме до 30 минут, что очень не понравилось пользователям – те стали выкачивать треки на свои ПК, пользуясь расширениями для браузеров.